تشيلسي-مانشستر سيتي الأبرز وليفربول للخروج من دوامة التعادلات



ويدخل تشيلسي ومانشستر سيتي المواجهة على طرفي نقيض، فالأول مني بالخسارة أمام جاره أرسنال 1-3 ثم سقط في فخ التعادل على أرضه مع أستون فيلا 1-1 ما زاد في الضغوطات على كاهل مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد.

أما الثاني فحقق الفوز في مبارياتيه الأخيرتين لكنه سيخوض المباراة منقوصا من خمسة لاعبين عرف منهم اثنان هما المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس والظهير الأيمن كايل ووكر وكلاهما مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مباراة سيتي وإيفرتون المقررة الاثنين الماضي أرجئت بسبب إصابة أكثر من لاعب في صفوفه بجائحة كوفيد 19 ثم خضع جميع اللاعبين إلى فحص جديد الأربعاء جاءت جميع النتائج فيه سلبية كما أنهم سيخضعون لفحص آخر السبت قبل 24 ساعة من موعد المباراة للتأكد مجددا من بقاء الحالات سلبية.

وكانت المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب "كوفيد-19"، بعد لقاء أستون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الحالي بسبب إصابات في صفوف الأخير، كما تم تأجيل مباراة توتنهام وفولهام الأربعاء أيضا لإصابات في صفوف الثاني.

ولم تفز كتيبة المدرب لامبارد سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات ليحتل فريقه المركز السادس بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وللمفارقة، فإن لامبارد نجح في موسمه الأول عندما كان فريقه ممنوعا من إجراء أي تعاقدات بسبب مخالفته قوانين اللاعبين القُصٌر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا معتمدا على لاعبين شبان من أكاديمية النادي أمثال تامي أبراهام ومايسون ماونت، في حين تراجع مستوى الفريق هذا الموسم على الرغم من أنه كان الأكثر الأندية انفاقا تعزيزا لصفوفه حيث دفع أكثر من 270 مليون يورو للحصول على خدمات لاعبين جدد أبرزهم الثنائي الألماني المهاجم تيمو فيرنر وصانع الألعاب كاي هافيرتس بالإضافة إلى الجناح المغربي حكيم زياش وقطب الدفاع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا.

وقال لامبارد بعد التعادل مع أستون فيلا "نعيش فترة صعبة يتعين علينا الكفاح خلالها. لم يخيب أي من اللاعبين ظني في المباراة لكننا لم نحقق النتيجة المرجوة".

في المقابل، أعرب مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا عن تفاؤله بقدرة فريقه على منافسة ليفربول على اللقب هذا الموسم بعد الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة واحتفاظه بنظافة شباكه 8 مرات في المباريات العشر الأخيرة.

وقال غوارديولا "لدي شعور بأن فريقي في تحسن مستمر. إنه موسم غريب جدا من ناحية النتائج بالنسبة إلى جميع الفرق وبالتالي يتعين التحلي بالهدوء في الأوقات الجيدة والصعبة على حد سواء".



مواجهة قوية لليفربول



ويأمل ليفربول في استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين مع فريقين يحتلان مركزا متأخرا في الترتيب، حيث تعثر الفريق على أرضه مع وست بروميتش ألبيون (1-1) ثم اكتفى بالتعادل السلبي مع نيوكاسل في آخر جولتين، لكن مهمته لن تكون سهلة على الساحل الجنوبي عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون مفاجأة الموسم.

وتعرّض ليفربول لنكسة جديدة عندما كشف مدربه الألماني يورغن كلوب بأن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع لإصابة في عضلات المحالب.

وتعرّض ماتيب لإصابة خلال تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون 1-1 الأحد ضمن الدوري الانكليزي الممتاز وغاب عن المباراة ضد نيوكاسل (صفر-صفر) الأربعاء.

وقال كلوب "هذا النوع من الإصابات يعني غياب اللاعب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع".

وسيجد ليفربول نفسه من دون أي قلب دفاع أصلي في ظل إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك (الرباط الصليبي في الركبة اليمنى) وجو غوميز (أربطة الركبة اليسرى)، علما بأن كلوب غالبا ما يعتمد على البرازيلي فابينيو لشغل هذا المركز إلى جانب أحد المدافعين الشبان في الفريق أمثال ناثانيل فيليبس الذي شارك أساسيا ضد نيوكاسل أو ريس وليامس.

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد إلى مواصلة سلسلة من 9 مباريات في الدوري من دون خسارة عندما يستقبل أستون فيلا.

وتخطى الشياطين الحمر الأزمة التي عاشها الفريق في مطلع الموسم الماضي، ليدخل منافسا جديا لليفربول حيث يتخلف عنه بفارق 3 نقاط فقط.

وفي المباريات الأخرى، يلعب إيفرتون مع وست هام، توتنهام مع ليدز يونايتد، كريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد، برايتون مع ولفرهامبتون، وست بروميتش ألبيون مع أرسنال، بيرنلي مع فولهام ونيوكاسل يونايتد مع ليستر سيتي.