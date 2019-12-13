تشيلسي لن يفاوض الآن اللاعبين المنتهية عقودهم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبة على انتقالات لاعبي تشيلسي بسبب التعاقد مع لاعبين قاصرين، بيد أن محكمة التحكيم قلصتها وبات بمقدور النادي اللندني جلب لاعبين جدد في كانون الثاني/يناير.

وتنتهي عقود المهاجمين الفرنسي أوليفييه جيرو، الاسباني بيدرو والبرازيلي ويليان في نهاية الموسم، ما يعني أنه سيكون بمقدورهم التحدث مع أندية أخرى لانتقالهم.

وفيما عبّر ويليان سابقاً عن نيته البقاء في ملعب "ستامفورد بريدج" متعمداً عدم التحدث مع فريق جديد، قد يحاول جيرو وبيدرو البحث عن مشاركة أطول مع فريق آخر.

وأكد لامبارد أنه سعيد من عمل جيرو لكنه أشار الى عدم رغبته بالتحدث مع اللاعبين حول انتقالات محتملة قبل الشهر المقبل.

وعما اذا تحدث مع جيرو عن انتقاله، قال "كلا. لن أتحدث مع جميع اللاعبين المتواجدين هنا قبل شهر يناير".

تابع "أنا سعيد لأجله (إذا بقي). أريد بقاءه مع كل لاعب متواجد هنا، أن يتمتعوا بمهنية صحيحة ورغبة البقاء".

وارتبط اسم تشيلسي بقوة بجلب مدافع بورنموث نايثان آكي، إذ يملك خيار استعادته مقابل 40 مليون جنيه استرليني (نحو 53 مليون دولار).

أضاف لامبارد "أنا سعيد من المدافعين الأربعة لدينا. سنكون قلقين حيال بورنموث غداً، توتنهام الأحد المقبل، ثم ساوثهامبتون، أرسنال، برايتون. ثم يفتح الباب (الانتقالات)".

