

وسيشغل تشيك دور المنسق مع المديرة الجديدة مارينا غرانوفسكايا وهو المنصب الذي بقي شاغراً منذ رحيل مايكل إيمينالو قبل حوالي سنتين.

وأصدر تشيلسي بياناً أكد فيه أن "بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي كمستشار فني".

وردّ تشيك بقوله: "أشعر بالامتياز لكوني أحصل على هذه الفرصة بالعودة إلى تشيلسي مرة جديدة في محاولة لخلق أعلى مستوى من الأداء لمواصلة نجاحات الفريق في السنوات الـ15 الأخيرة".

وأضاف: "أتطلع قدماً للتحدي الجديد وآمل استغلال معرفتي الكروية وتجربتي لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".

وأمضى تشيك 11 موسماً مع تشيلسي وأحرز في صفوفه الدوري الإنكليزي الممتاز أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة والدوري الأوروبي مرة واحدة أيضاً قبل أن ينضم إلى أرسنال عام 2015.

وربما سيعمل تشيك مع أحد زملائه السابقين وتحديداً فرانك لامبارد المرشح لتولي تدريب تشيلسي خلفاً للإيطالي ماوريتسيو ساري العائد إلى بلاده لتدريب يوفنتوس.

