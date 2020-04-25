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الدوري الإنكليزي الممتاز

تشيلسي يعتزم تمديد عقد جيرو

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أفاد مصدر مقرب أن نادي تشيلسي الانكليزي لكرة القدم سيلجأ إلى خيار تمديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لعام إضافي حتى حزيران/يونيو 2021.

Reuters

وينتهي عقد جيرو (33 عاما) مع النادي اللندني في حزيران/يونيو المقبل مع خيار التمديد لعام إضافي.

بعد أن وصل الى الـ"بلوز" من الغريم أرسنال في كانون الثاني/يناير 2018، عانى جيرو لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لتشيلسي ما دفعه الى التفكير بمغادرة النادي. الا انه نجح في اقناع المدرب فرانك لامبارد بالاستعانة بخدماته لاسيما مع مطلع العام الحالي قبل تعليق منافسات الدوري الممتاز منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولا يزال يعتبر جيرو، ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب الديوك حامل لقب كأس العالم 2018، منافسا قويا في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب ديدييه ديشان قبل حوالي العام على كأس أوروبا 2020 التي أرجئت الى عام 2021.

ومع 39 هدفا في 97 مباراة مع منتخب فرنسا، يحتل جيرو المركز الثالث على قائمة الهدافين خلف ميشال بلاتيني (41) وتييري هنري (51).                

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