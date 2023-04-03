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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

تشلسي عاش 24 ساعة صعبة بعد إقالة بوتر

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كشف المدرب المؤقت لتشلسي الإسباني برونو سالتور بأن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة التي تلت إقالة المدرب غراهام بوتر الأحد كانت "صعبة للغاية علينا جميعناً".

Reuters

ورحل مع بوتر مساعده الأساسي بيلي ريد بعد 31 مباراة فقط علماً بان الأول استلم مهمته في أيلول/سبتمبر الماضي خلفاً للالماني توماس توخل مدرب بايرن ميونيخ الالماني الجديد.

في المقابل عمل سالتور مع بوتر عندما كان الأخير مدربا لبرايتون وانتقل معه إلى تشلسي وقال الاخير في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد ليفربول الثلاثاء في الدوري الانكليزي الممتاز "كان الامر صعبا للغاية على جميع المستويات لا سيما من الناحية العاطفية".

وأضاف "يتعين عليك المشاركة في المؤتمر الصحافي، التعامل مع اللاعبين، وأيضاً بالنظر إلى علاقتي بغراهام وبيلي وكيف تأثرت عائلاتنا وبالتالي من العصب التعامل مع هذه الأمور".

وأوضح "نه يوم حزين لكافة الجهاز الفني لأن غراهام وبيلي هما مدربان من مستوى عالٍ جداً بالاضافة إلى كونهما يتمتعان بإنسانية كبيرة".

وختم "يتعين علي التحلي بالاحترافية قدر المستطاع ومحاولة مساعدة اللاعبين وتوجيههم. تركيزي الآن منصب على ما استطيع السيطرة عليه. إنه تحد كبير بالنسبة إلي كما أنها فرصة للاعبين لاننا نمثل تشلسي أحد الأندية التي تملك تاريخاً رائعاً والأمر يتعلق بالسيطرة على المباريات وتحقيق الفوز".

ويتخلف تشلسي بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع اخر مرتبة تؤهل فريقها الى دوري ابطال اوروبا ولم يتبق من الموسم سوى 10 مباريات.
                  

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