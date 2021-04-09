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دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإنكليزي الممتاز

تراوري يقود ولفرهامبتون للفوز على فولهام

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زاد ولفرهامبتون من محن فولهام الطامح للبقاء في دوري الأضواء بفوزه عليه في معقله بهدف قاتل في افتتاح المرحلة 31 من الدوري الانكليزي لكرة القدم الجمعة.

REUTERS

وسجل اللاعب الإسباني أداما تراوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92.

وكان هذا الهدف الأول في الـ"برميرليغ" لتراوري منذ 48 مرحلة وتحديدًا منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

ومني فولهام بالهزيمة الرابعة تواليًا في الدوري ويقبع في المركز الثامن عشر.

فيما عاد فريق الذئاب إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من خمس مباريات متتالية من دون فوز في الدوري.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، شن فريق المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى مواطن الأخير البديل فابيو سيلفا الذي مررها إلى ترواري لينطلق بها نحو الجهة اليمنى داخل المنطقة وسدد كرة صاروخية من زاوية ضيقة في سقف مرمى الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (90+2).

                  
                  
                  

الدوري الإنكليزي الممتاز فولهام ولفرهامبتون
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