تراجع كبير في عدد الإصابات بكورونا في البريميرليغ

وسُجلت 16 حالة إيجابية فقط من أصل 6221 فحصاً للاعبين والمدربين وموظفي الأندية بين 17 و23 الشهر الحالي، مقارنة بـ103 حالات في الأسبوع قبل 16 كانون الاول/ديسمبر، ليعود وينخفض تدريجياً إلى 94، 72 ثم 33.

وجاء في بيان لرابطة الدوري "هذا لأسبوع الرابع على التوالي الذي يستمر فيه انخفاض عدد النتائج الإيجابية، كما هو أدنى عدد من الفحوصات الإيجابية خلال أسبوع واحد منذ الخامس من كانون الاول/ديسمبر".

وتابع "تظل سلامة الجميع أولوية ويتخذ الدوري الإنكليزي جميع الخطوات الاحترازية استجابة لتأثير متحور أميكرون".

وتأثر جدول الدوري الممتاز كثيرًا بعد تأجيل العديد من المباريات بسبب "كوفيد-19" خلال الشهرين الفائت والحالي، لكن جميع المباريات أقيمت في المرحلة الاخيرة نهاية الاسبوع الماضي من دون أن تشهد أي تأجيل.

تعتبر بريطانيا من أكثر دول أوروبا تضرراً بالفيروس، حيث بلغ عدد الوفيات قرابة 154 ألفًا. لكن الحالات الجديدة تراجعت بشكل كبير عن الارقام القياسية اليومية أواخر الشهر الماضي.

