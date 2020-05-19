تدريبات الأندية الإنكليزية ستخضع لرقابة المفتشين

ووافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتباراً من الثلاثاء، ووسط إجراءات صحية صارمة وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت الأندية بالإجماع في اجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عُقِدَ الإثنين، على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.

ونقلت الصحف عن مدير كرة القدم في رابطة الدوري الإنكليزي ريتشارد غارليك قوله في هذا الصدد "لقد وضعنا قوانين وبروتوكولات حول قدرتنا على مراقبة الاندية".

وأضاف "نستطيع طلب بيانات من خلال تسجيلات الفيديو الخاصة بالتدريبات. نبحث أيضاً في إرسال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا القدرة على مراقبة ملاعب التدريب بدون سابق إنذار".

وستقتصر الحصص التدريبية في المرحلة الأولى على 75 دقيقة فقط، ويتعين توزيع اللاعبين على مجموعات تضم كل واحدة 5 لاعبين كحد أقصى.

وتابع "سنزيد من إعداد المفتشين بشكل تدريجي إلى أن نتمكن من التواجد في كل ملعب تدريب. هذا سيمنحنا الثقة بأن البروتوكولات يتم إعتمادها كما يجب".

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من حزيران/يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" إلى الدوران بدءاً من منتصف حزيران/يونيو.

وتوقف الدوري الإنكليزي في 13 اذار/مارس وليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات بحاجة إلى الفوز في مباراتين من أصل 9 لكي يتوج بطلاً للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

