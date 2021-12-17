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الدوري الإنكليزي الممتاز

تأكيد سلبية فحص غوارديولا

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سيكون الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قادرًا على قيادة فريقه ضد مضيفه نيوكاسل في الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد، بعد أن جاء فحص كوفيد-19 سلبيًا بعد اختبار سابق مشكوك بنتيجته.

Reuters


واضطر غوارديولا في وقت سابق من يوم الجمعة إلى إلغاء المؤتمر الصحافي على هامش المباراة بعد اختبار مشكوك بنتيجته.

ولكن بعد أن أجرى فحص الـ "بي سي آر" للمرة الثانية، تأكدت نتيحة السلبية.

وتشكلّ هذه المواجهة واحدة من خمس مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز لا يزال من المقرر أن تقام في نهاية هذا الأسبوع بسبب سلسلة من التأجيلات نتيجة للارتفاع السريع في أعداد حالات "كوفيد-19" في بريطانيا. 

كما أكد بيب أن أحدًا من لاعبيه جاءت نتيجته ايجابية في الأيام الأخيرة "الجميع جاهز، فقط فيران (توريس الاسباني) يغيب (بسبب الاصابة)"، كما أكد عودة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو بعد إيقافه لتراكم البطاقات ليغيب عن الفوز الكاسح بسباعبة نظيفة ضد ليدز يونايتد الثلاثاء وسيكون "جاهزًا مع الجميع للعب".

وشوهد غوارديولا آخر مرة علناً الأربعاء عندما مثّل سيتي خلال إعلان اعتزال مهاجم فريقه السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (33 عاماً) في ملعب "كامب نو" في برشلونة بسبب مشكلات في قلبه، بعدما كان وصل إلى كاتالونيا مطلع الموسم الحالي بعد 10 أعوام أمضاها في ملعب "الاتحاد" في مانشستر.

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