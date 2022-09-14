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الدوري الإنكليزي الممتاز

تأجيل مواجهة القمّة بين آرسنال ومانشستر سيتي

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أُعلن اليوم الأربعاء عن تأجيل مباراة آرسنال وضيفه مانشستر سيتي في الجولة 12 والتي كان من المقرر لها أن تدور يوم 19 أكتوبر إلى موعد لاحق كما تقرر كذلك تأجيل مباراة المدفعجية أمام بي إس في اَيندهوفن.

reuters

وجاء في بيان رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز: "بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تقرر تأجيل مباراة آرسنال أمام مانشستر سيتي التي كان من المقرر لها أن تدور يوم 19 أكتوبر إلى موعد لاحق والسماح لفريق أرسنال بخوض مباراته في مسابقة الدوري الأوروبي أمام بي إس في اَيندهوفن يوم 20 أكتوبر بدلاً من يوم 15 سبتمبر". 
 

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