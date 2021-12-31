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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب "كورونا"

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قرّرت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الجمعة تأجيل مباراة نيوكاسل ومستضيفه ساوثهامبتون بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في صفوف "الماغبايز".

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