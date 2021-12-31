تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب "كورونا"

من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 14:13 قرّرت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الجمعة تأجيل مباراة نيوكاسل ومستضيفه ساوثهامبتون بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في صفوف "الماغبايز".