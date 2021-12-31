تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب "كورونا" من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 14:13 قرّرت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الجمعة تأجيل مباراة نيوكاسل ومستضيفه ساوثهامبتون بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في صفوف "الماغبايز". Rueters نيوكاسل يونايتد ساوثهامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز السابق لوكاكو ليس سعيداً في تشيلسي اقرأ التالي مينديش ينفي رغبة رونالدو في ال اقرأ آخر الأحداث December 31, 2021 14:55 مينديش ينفي رغبة رونالدو في الرحيل عن "يونايتد" December 31, 2021 14:13 تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب "كورونا" December 31, 2021 12:29 إصابة كانسيلو لاعب "سيتي" فى سطو مسلح على منزله December 30, 2021 23:14 لوكاكو ليس سعيداً في تشيلسي December 30, 2021 23:06 مانشستر يونايتد يحقق فوزاً مستحقاً على بيرنلي December 30, 2021 21:15 تأجيل مباراة ليستر ونوريتش في الدوري الممتاز December 30, 2021 18:15 كونتي يتوقع بقاء الحارس لوريس في توتنهام December 30, 2021 18:10 الإصابة تُبعد فاردي عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع December 30, 2021 17:24 تشيلسي يعلن عن خسائر مادية كبيرة December 30, 2021 10:42 إيميل سميث روي في لقاء حصري مع beIN SPORTS