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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام

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فرضت الأحوال الجوية السيئة على مانشستر سيتي ووست هام تأجيل مباراتهما التي كانت مقررة اليوم الأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

AFP

وأعلن مانشستر سيتي في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الأحد أن مباراته مع وست هام أجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وغرّد مانشستر سيتي: "نظراً لحالة الطقس السيئة والمتصاعدة تقرر تأجيل مباراة وست هام"، مشيراً إلى أنّ القرار اتخذ لضمان سلامة الجميع.

وكان مانشستر سيتي يتطلع إلى تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 19 نقطة وتعويض خسارته في المرحلة الفائتة أمام توتنهام.

وستجري بقية مباريات الأسبوع السادس والعشرين في مواعيدها إلا إذا حدث أي طارئ خارج عن إرادة المسؤولين عن الكرة الإنكليزية.

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