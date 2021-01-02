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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

تأجيل مباراة في الدوري الإنكليزي بسبب فيروس كورونا

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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن تأجيل مباراة بيرنلي وفولهام التي كانت مقررة يوم غد الأحد.

AFP

وجاء في بيان للرابطة نشر اليوم السبت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: "المباراة بين بيرنلي وفولهام المقررة يوم الأحد في الثالث من كانون الثاني/يناير قد تأجلت بعد اجتماع الرابطة الذي عقد صباح اليوم".

وأوضحت الرابطة أنّ الفحوصات التي أجريت للاعبي وكوادر فولهام أثبتت وجود المزيد من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي دفعها لتأجيل المباراة.

وكانت الرابطة قد أجلت مباراة يوم الأربعاء الفائت بين فولهام وتوتنهام بسبب فيروس كورونا أيضاً.

وذكر توتنهام في بيان الأربعاء: "طلب فولهام التأجيل بسبب حالات كورونا المتزايدة في صفوف لاعبيه وموظفيه".

وكانت مباراة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون الاثنين قد تأجلت للسبب عينه، بعد تفشي كورونا في صفوف الأول، علماً أن المباراة الأولى التي تأجلت هذا الموسم في الدوري بسبب كوفيد-19 كانت مقررة بين آستون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الجاري.

ويحتل فولهام المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط عن بيرنلي السادس عشر.

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