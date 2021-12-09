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الدوري الإنكليزي الممتاز

تأجيل مباراة توتنهام وبرايتون

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سارت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على خطى الاتحاد الأوروبي للعبة، وقررت إرجاء مباراة الأحد بين توتنهام وبرايتون في "برميرليغ" بسبب الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأول.

REUTERS

وسبق أن أعفي توتنهام من خوض مباراته التي كانت مقررة مساء الخميس ضد رين الفرنسي في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لمسابقة "كونفرنس ليغ" لموعد غير محدد بسبب إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين بفيروس كورونا في صفوف النادي اللندني.

وطالب فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي رابطة الدوري الممتاز بأن ترجئ أيضاً مباراته المقررة الأحد ضد برايتون للسبب عينه، فنال ما أراده بحسب ما أفاد الخميس.

وقال توتنهام في بيانه "بإمكاننا التأكيد بأن مباراتنا في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد برايتون أند هوف ألبيون، المقررة الأحد في 12 كانون الأول/ديسمبر، تم تأجيلها بعد اجتماع لمجلس إدارة برميرليغ بعد ظهر اليوم (الخميس)".

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