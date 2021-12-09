تأجيل مباراة توتنهام وبرايتون

وسبق أن أعفي توتنهام من خوض مباراته التي كانت مقررة مساء الخميس ضد رين الفرنسي في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لمسابقة "كونفرنس ليغ" لموعد غير محدد بسبب إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين بفيروس كورونا في صفوف النادي اللندني.

وطالب فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي رابطة الدوري الممتاز بأن ترجئ أيضاً مباراته المقررة الأحد ضد برايتون للسبب عينه، فنال ما أراده بحسب ما أفاد الخميس.

وقال توتنهام في بيانه "بإمكاننا التأكيد بأن مباراتنا في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد برايتون أند هوف ألبيون، المقررة الأحد في 12 كانون الأول/ديسمبر، تم تأجيلها بعد اجتماع لمجلس إدارة برميرليغ بعد ظهر اليوم (الخميس)".