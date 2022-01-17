تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد بسبب فيروس كورونا

وجاء في بيان الرابطة أنّه تمّ تأجيل مباراة بيرنلي التي أعيد ترتيبها ضد واتفورد التي كان من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 18 يناير.

وسيتحدد موعد جديد في وقت لاحق للمباراة المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة.

وكان بيرنلي قد تقدم بطلب رسمي لتأجيل المباراة بسبب إصابة العديد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان له أنه خاطب رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى معاناة الفريق الذي يكافح من أجلِ البقاء، وذلك بسبب الإصابات العديدة في صفوفه، وهو ما أجبره على تقديم الطلب لتأجيل المباراة التي كان من المفترض أن يستضيفها على أرضه.

ويحتل بيرنلي المركز الأخير بـ11 نقطة بينما يقبع واتفورد في المركز السابع عشر بـ14 نقطة.