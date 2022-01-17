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الدوري الإنكليزي الممتاز

تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد بسبب فيروس كورونا

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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم في موقعها الرسمي على الإنترنت يوم الإثنين عن تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

Reuters

وجاء في بيان الرابطة أنّه تمّ تأجيل مباراة بيرنلي التي أعيد ترتيبها ضد واتفورد التي كان من  المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 18 يناير.

وسيتحدد موعد جديد في وقت لاحق للمباراة المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة.

وكان بيرنلي قد تقدم بطلب رسمي لتأجيل المباراة بسبب إصابة العديد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان له أنه خاطب رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى معاناة الفريق الذي يكافح من أجلِ البقاء، وذلك بسبب الإصابات العديدة في صفوفه، وهو ما أجبره على تقديم الطلب لتأجيل المباراة التي كان من المفترض أن يستضيفها على أرضه. 

ويحتل بيرنلي المركز الأخير بـ11 نقطة بينما يقبع واتفورد في المركز السابع عشر بـ14 نقطة.

 

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