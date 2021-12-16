تأجيل مباراة الـ"يونايتد" أمام برايتون من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 15:54 قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الخميس تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، والتي كانت مقررة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 18، بسبب فيروس كورونا. REUTERS Manchester United’s fixture against Brighton & Hove Albion this weekend has been postponed by the #PL Board today It is the League’s intention to continue its current fixture schedule where safely possible Full statement: https://t.co/47IkXOXx8T pic.twitter.com/C9MDuiYaHU — Premier League (@premierleague) December 16, 2021 الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد برايتون السابق فرانك يطالب بتأجيل الجولة المق اقرأ التالي آخر الأحداث December 16, 2021 15:54 تأجيل مباراة الـ"يونايتد" أمام برايتون December 16, 2021 15:11 فرانك يطالب بتأجيل الجولة المقبلة من الـ"برميرليغ" December 16, 2021 14:51 تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنهام بسبب "كوفيد-19" December 16, 2021 08:57 يورغن كلوب قلق بشأن حالات "كوفيد-19" December 16, 2021 08:52 تشيلسي أمام حتمية الفوز أمام إيفرتون December 15, 2021 23:17 آرسنال يصعد للمركز الرابع بفوزه الثمين على وست هام December 15, 2021 19:02 إرجاء مواجهة بيرنلي وواتفورد بسبب كورونا December 14, 2021 22:46 مانشستر سيتي يستعرض بسباعية في شباك ليدز December 14, 2021 18:28 أندية الدوري الإنكليزي تخشى إمكانية تعليق الموسم December 14, 2021 18:16 الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 16