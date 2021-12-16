تأجيل مباراة الـ"يونايتد" أمام برايتون

من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 15:54 قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الخميس تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، والتي كانت مقررة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 18، بسبب فيروس كورونا.