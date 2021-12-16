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الدوري الإنكليزي الممتاز

تأجيل مباراة الـ"يونايتد" أمام برايتون

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قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الخميس تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، والتي كانت مقررة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 18، بسبب فيروس كورونا.

REUTERS

 

 

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد برايتون
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