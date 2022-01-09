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الدوري الإنكليزي الممتاز

تأجيل مباراة إيفرتون وليستر سيتي بسبب "كوفيد-19"

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تأجلت مباراة إيفرتون وضيفه ليستر سيتي والتي كانت مقررة إلى يوم 11 يناير بسبب فيروس كورونا المستجد.

REUTERS

وتقدم فريق ليستر سيتي بطلب إلى رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بضرورة تأجيل المباراة نظراً لعدم توفر العدد المطلوب من اللاعبين في صفوف الفريق بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات واللاعبين المشاركين مع منتخبات بلدانهم في كأس أمم إفريقيا. 
 

إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي فيروس كورونا
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