تأجيل مباراة إيفرتون وليستر سيتي بسبب "كوفيد-19"

وتقدم فريق ليستر سيتي بطلب إلى رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بضرورة تأجيل المباراة نظراً لعدم توفر العدد المطلوب من اللاعبين في صفوف الفريق بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات واللاعبين المشاركين مع منتخبات بلدانهم في كأس أمم إفريقيا.

