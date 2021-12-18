تأجيل مباراة أستون فيلا-بيرنلي بسبب تفشي كورونا

وأفاد نادي برمنغهام في بيان أنه نتيجة لسلسلة من فحوصات "بي سي آر" تأكد "انخفاض عدد الطاقم الذي سبق له أن تأثر قبل الرحلة إلى نوريتش في منتصف الأسبوع".

وأضاف "جميع الأشخاص الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية باتوا يخضعون للحجر الصحي".

وضمن السياق ذاته، قالت رابطة الدوري "نظراً للحالات الأكثر إيجابية في تشكيلة أستون فيلا، فقد اضطر مجلس إدارة الرابطة إلى تأجيل مباراة الفريق على أرضه ضد بيرنلي، المقرر انطلاقها في الساعة 3:00 مساءً (15:00 بتوقيت غرينيتش) بعد ظهر السبت".

وأضافت "بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا هذا الصباح وتلقي مشورة طبية منفصلة، وافق المجلس على الطلب نتيجة عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين لتشكيل فريق".

وهي المباراة العاشرة التي يتم تأجيلها في الدوري الممتاز بسبب أسباب صحية تتعلق بجائحة "كوفيد-19".

وتقلصت مباريات المرحلة الثامنة عشرة إلى أربع فقط، على أن تقام مواجهة ليدز أمام أرسنال السبت، وتليها ثلاث أخرى الأحد. كما تأجلت ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة وواحدة من المرحلة السادس عشرة.

