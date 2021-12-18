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الدوري الإنكليزي الممتاز

تأجيل مباراة أستون فيلا-بيرنلي بسبب تفشي كورونا

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تأجلت مباراة أستون فيلا أمام ضيفه بيرنلي وذلك قبل ساعات قليلة من إقامتها السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، على خلفية تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق المضيف.

Reuters

وأفاد نادي برمنغهام في بيان أنه نتيجة لسلسلة من فحوصات "بي سي آر" تأكد "انخفاض عدد الطاقم الذي سبق له أن تأثر قبل الرحلة إلى نوريتش في منتصف الأسبوع".

وأضاف "جميع الأشخاص الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية باتوا يخضعون للحجر الصحي".

وضمن السياق ذاته، قالت رابطة الدوري "نظراً للحالات الأكثر إيجابية في تشكيلة أستون فيلا، فقد اضطر مجلس إدارة الرابطة إلى تأجيل مباراة الفريق على أرضه ضد بيرنلي، المقرر انطلاقها في الساعة 3:00 مساءً (15:00 بتوقيت غرينيتش) بعد ظهر السبت".

وأضافت "بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا هذا الصباح وتلقي مشورة طبية منفصلة، وافق المجلس على الطلب نتيجة عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين لتشكيل فريق".

وهي المباراة العاشرة التي يتم تأجيلها في الدوري الممتاز بسبب أسباب صحية تتعلق بجائحة "كوفيد-19".

وتقلصت مباريات المرحلة الثامنة عشرة إلى أربع فقط، على أن تقام مواجهة ليدز أمام أرسنال السبت، وتليها ثلاث أخرى الأحد. كما تأجلت ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة وواحدة من المرحلة السادس عشرة.    
 

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