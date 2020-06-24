تأجيل تتويج ليفربول ليس من أولويات غوارديولا

ويستضيف ليفربول مساء الأربعاء كريستال بالاس ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري (من أصل 38)، وسيتمكن في حال الفوز من توسيع الفارق عن سيتي بطل الموسمين الماضيين، إلى 23 نقطة، قبل ان يحل نادي مدينة مانشستر ضيفا على تشيلسي في ختام المرحلة ذاتها مساء الخميس.

وفي حال فوز ليفربول، سيكون سيتي أمام خيار وحيد هو الفوز على تشيلسي غدا في عقر دار الأخير، لتأخير تتويج النادي الأحمر بلقبه الأول في بطولة إنكلترا منذ العام 1990.

وفي حال حقق الفريقان الفوز، سيكون ليفربول أمام فرصة جديدة للتتويج، عندما يحل ضيفاً على سيتي بالذات في المرحلة 32 الأربعاء المقبل.

لكن الإسباني شدد في تصريحات الأربعاء على أن تركيزه ينصب على مسابقة كأس إنكلترا حيث يلاقي نيوكاسل في الدور ربع النهائي الأحد، ومسابقة دوري الأبطال التي ستستكمل في آب/أغسطس بعد تعليقها منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وحيث بلغ الدور ثمن النهائي (فاز ذهاباً على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1).

وقال غوارديولا "علينا أن نمضي يوماً بيوم، مباراة بمباراة لنصل إلى المباراتين الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، أي نيوكاسل الأحد المقبل، وخصوصاً مدريد" بعد أقل من شهرين.

وقدم سيتي أداء قويا في المباراتين اللتين خاضهما منذ استئناف منافسات الدوري الممتاز في 17 حزيران/يونيو بعد التوقف بسبب "كوفيد-19"، فتغلب على أرسنال (3-صفر) وبيرنلي (5-صفر).

وعلى رغم ذلك، شدد غوارديولا على أن لاعبيه لا يزالون غير جاهزين بدنياً لخوض مباراة من 90 دقيقة كل ثلاثة أيام، معتبرا ان ذلك "لن يحصل".

وألمح إلى أن الفريق، وعلى رغم خوضه المباراة الصعبة ضد تشيلسي (صاحب المركز الرابع) الخميس، ستكون عينه "على مباراة نيوكاسل. هذه بمثابة مباراة نهائية بالنسبة إلينا".

ويحمل مانشستر سيتي لقب مسابقة كأس إنكلترا بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على واتفورد بنتيجة 6-صفر.

على صعيد آخر، أكد الهداف التاريخي لسيتي سيرخيو أغويرو الأربعاء خضوعه في إسبانيا لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الركبة، يتوقع ان تكون قد أنهت موسمه عمليا.

وكتب أغويرو عبر حسابه على "تويتر"، "كل شيء سار على ما يرام، وسأبدأ عملية التعافي قريبا. شكرا جزيلا للطبيب (رامون) كوغات وفريقه، ولكم جميعا على دعمكم".

وتعرض أغويرو للإصابة في ركبته اليسرى في المباراة ضد بيرنلي الإثنين. وسبق لغوارديولا أن أبدى خشيته من ان تؤدي هذه الإصابة الى نهاية موسم 2019-2020 بالنسبة الى الدولي الأرجنتيني.

