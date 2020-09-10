بييلسا باقٍ مع ليدز يونايتد



ويأتي هذا التأكيد بعدما أعلن النادي الذي يترأسه الإيطالي أندريا رادريتساني، في وقت سابق أنه سيتم التوصل لاتفاق جديد مع بييلسا الذي ساهم في عودة ليدز إلى دوري النخبة في تموز/يوليو الماضي، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي.

وتوجه مدرب الأرجنتين وتشيلي السابق إلى الصحافيين قبل أن يستهل ليدز منافسات الدوري السبت بمواجهة ليفربول حامل اللقب في المرحلة الأولى من الموسم الجديد، قائلا "سأعمل الموسم المقبل في ليدز يونايتد".

وتابع "تمت تسوية الأمور. من المؤكد أنني سأكون متواجدا هنا (في ليدز) الموسم المقبل"، معترفا أن مباراة السبت في ملعب "أنفيلد" بمواجهة لاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب ستكون "مباراة استثنائية".

وأردف قائلا "هو أحد أفضل الفرق في العالم، مع نظام جيد ولاعبين جيدين جدا".

واعترف بييلسا البالغ 65 عاما، أنه من الصعب القول كيف سيتأقلم لاعبو ليدز مع متطلبات الدوري الممتاز، مؤكدا في الوقت ذاته "تحضرنا لذلك، ولكن علينا أن نُظهر ذلك على أرض الملعب".

وشرح مدرب مرسيليا وليل الفرنسيين السابق أنه لن يغير أسلوب لعب فريقه بعد عودته إلى الـ "بريميرليغ"، وختم قائلا "في البداية، سنحاول أن نلعب بالأسلوب ذاته".

ويُفتتح الموسم الجديد للدوري الإنكليزي السبت ويختتم في 23 أيار/مايو، وسيغيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن الافتتاح من أجل افساح المجال أمامهما لبعض الراحة.









