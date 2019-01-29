بينيتز لا يستبعد الرحيل عن نيوكاسل

وينتهي عقد بينيتز مع نيوكاسل في يونيو/حزيران لكن عدم تدعيم صفوف النادي بلاعبين جدد لمساعدة الفريق الذي يحتل المركز 17 في الدوري الممتاز على البقاء بين الكبار أصاب المدرب الإسباني بالإحباط وربما يدفعه إلى عدم استكمال فترة العقد.

وقال بينيتز ردا على سؤال بشأن الاستمرار حتى نهاية العقد "لا أستطيع تأكيد أي شيء. لم أكن أفكر في الرحيل".

ودبّ خلاف بين بينيتز ومايك آشلي مالك النادي بشأن استراتيجية التعاقدات قبل ثلاثة أيام على إغلاق فترة الانتقالات الحالية لكنه لا يرغب في ترك النادي والفريق يبتعد بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وأضاف بينيتز "أنا مدرب محترف وأرغب في القيام بكل الأشياء على أفضل ما يكون. في وقت من الأوقات قررت الاستمرار مع الفريق في الدرجة الثانية لإنهاء عملي بالشكل المطلوب. أتحلى ببعض المبادئ وسأحاول إنهاء الأمور بأفضل صورة".

ويستضيف نيوكاسل منافسه مانشستر سيتي في الدوري اليوم الثلاثاء.

