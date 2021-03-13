بيرنلي ينتزع فوزاً ثميناً من مضيفه إيفرتون

وتقدم بيرنلي بهدفين للنيوزيلندي كريس وود في الدقيقة 13 ودوايت ماكنيل في الدقيقة 24، وقلص دومينيك كالفرت ليوين الفارق في الدقيقة 32.

وهو الفوز الثامن لبيرنلي هذا الموسم والأول بعد أربعة تعادلات وخسارة فرفع رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما مني ايفرتون بخسارته الثانية تواليا فتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السادس وبات مهددا بالتراجع إلى السابع في حال فوز توتنهام على جاره ومضيفه ارسنال الأحد.

فوز كريستال بالاس

واستعاد كريستال بالاس توازنه بعد تعادلين وخسارة وحقق فوزه العاشر هذا الموسم عندما عمق جراح ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف وحيد سجله لاعب وسطه لوكا ميليفوييتش (37 من ركلة جزاء).

وصعد كريستال بالاس إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام ليدز، ونقطتين أمام ولفرهامبتون الذي يستضيف ليفربول الاثنين في ختام المرحلة.

زاها يرفض الركوع

وأصبح مهاجم كريستال بالاس الدولي الإيفواري ويلفريد زاها أول لاعب في الدوري الممتاز لا يركع قبل انطلاق مباراة، تكريما لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) لمناهضة العنصرية، مستنكرًا التقليل من هذه الحركة.

وبات الركوع على ركبة واحدة علامة تضامن رمزية وعادت الى الواجهة خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الصيف الماضي، في اعقاب حادثة مقتل المواطن الاسود جورج فلويد في 25 ايار/مايو الفائت على يد شرطي ابيض وضع ركبته على عنقه لدقائق عدة، ولم يكترث لمناجاته بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.

وكان زاها أعرب سابقاً في عدة مناسبات عن شعوره بأن هذه الحركة (الركوع على ركبة واحدة) قد أخليت من أهميتها الرمزية، وقرر اليوم الوقوف في الوقت الذي كان فيه اللاعبون والحكام والمسؤولون راكعين على ركبهم.

وأعرب زاها عن آسفه في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "كان قراري بالوقوف قبل انطلاق المباراة أمراً شائعاً لعدة أسابيع. لا يوجد قرار صحيح أو خاطئ، لكن بالنسبة لي شخصيا، أشعر أن الركوع على ركبتي أصبح مجرد جزء من بروتوكول ما قبل المباراة".

وأضاف "في الوقت الحالي، سواء ركعنا أو بقينا واقفين لا يغير شيئا، فبعضنا ما زال يتعرض للإهانة".

