بيرنلي يقتنص انتصاراً غالياً من إيفرتون

بسبب هدف ماكسويل كورنيه

ويمثل الانتصار دفعة كبيرة لبيرنلي صاحب المركز 18 بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، عقب تحقيق فوزه الرابع بالدوري هذا الموسم،

ويأتي إيفرتون بالمركز 17 وله 25 نقطة، وخاض الفريقان 29 مباراة.

وتقدم بيرنلي بهدف في الدقيقة 12 عندما نفذ ماكسويل كورنيه ركلة ركنية حولها نيثن كولينز إلى هدف في شباك جوردان بيكفورد، ليحرز هدفه الأول مع النادي.

لكن تقدم صاحب الأرض لم يستمر سوى ست دقائق، حيث أدرك ريتشارليسون التعادل من ركلة جزاء بعد خطأ ضد أنطوني جوردان داخل منطقة الجزاء من شلي وستوود.

وحصل فريق المدرب فرانك لامبارد على ركلة جزاء أخرى قبل الاستراحة بأربع دقائق، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد. ونفذ ريتشارليسون الركلة بنجاح للمرة الثانية في شباك الحارس نيك بوب.

وواصل بيرنلي الكفاح وصنع تشارلي تيلور هدف التعادل بعدما سدد كرة حولها زميله جاي رودريغيز إلى داخل الشباك.

وانتزع كورنيه هدف الفوز بعدما أخطأ بن غودفري في تشتيت الكرة لتصل إلى ماتي فيدرا وأعادها إلى الخلف قبل أن يسدد لاعب منتخب كوت ديفوار داخل الشباك ليسعد مشجعي الفريق صاحب الأرض.