بيرنلي يعلن إقالة مدربه شون دايتش

ويواجه بيرنلي خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى إذ يحتل حالياً المركز الثامن عشر على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة بفارق 4 نقاط خلف إيفرتون علماً أن الفريقين خاضا 30 مباراة ومؤجل لكل منهما مباراتين.

وقالت إدارة بيرنلي في بيان: "إنها تتوجه بالشكر للمدرب الذي أشرف على الفريق لأكثر من تسع سنوات وحقق نتائج لافتة في تاريخ النادي حيث قاده في أكثر من مناسبة للصعود للدوري الإنكليزي الممتاز كما أعاد الفريق للبطولات الأوروبية بعد غياب لنحو واحد وخمسين عاماً".

وذكر آلان بيس رئيس مجلس إدارة نادي بيرنلي أن الإقالة تأتي لكي يحافظ الفريق على حظوظه في البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز حيث يحتل المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط للدرجة الأولى

ويأتي قرار الإقالة بعد قرابة عشر سنوات كاملة عمل فيها دايتش على رأس الإدارة الفنية للفريق نجح خلالها في إعادة بيرنلي للدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2016-2017 ونجح في الإبقاء عليه ضمن فرق النخبة طوال هذه الفترة بعيداً عن مخاطر الهبوط.