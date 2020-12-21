بيرنلي يحقق فوزاً لافتاً على وولفرهامبتون

ودخل بيرنلي اللقاء وهو صاحب أسوأ هجوم في الدوري حتى الآن بعدما نجح في الوصول إلى الشباك في ست مناسبات فقط خلال مبارياته الـ12 السابقة (يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى ضد مانشستر يونايتد)، ما تسبب بتقهقره إلى المركز الثامن عشر.

لكنه نجح اليوم، في تسجيل هدفين بفضل آشلي بارنز الذي فك صياماً عن التهديف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ضد واتفورد (35)، وكريس وود (51)، فيما سجل البرتغالي فابيو سيلفا هدف الضيوف الوحيد من ركلة جزاء متأخرة (89).

وبات سيلفا عن 18 عاما و155 يوما أصغر هداف في تاريخ وولفرهامبتون على صعيد الدوري، وثاني أصغر لاعب في تاريخ "بريميرليغ" يسجل ركلة جزاء بعد مايكل أوين الذي حقق ذلك مع ليفربول ضد ويمبلدون حين كان يبلغ 17 عاماً و238 يوماً في آب/اغسطس 1997 بحسب "أوبتا" للاحصاءات الرياضية.

وبحسب "أوبتا" أيضاً، إنها المرة الأولى التي يسجل فيها بيرنلي هدفين أو أكثر على ملعبه "تورف مور" منذ شباط/فبراير الماضي (3 أهداف ضد بورنموث)، مسجلاً في مباراة واحدة مجموع ما سجله في المباريات الخمس الأولى له لهذا الموسم على أرضه.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 13 نقطة وتقدم الى المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون الذي قلب الطاولة على تشيلسي في منتصف الأسبوع بعدما حول تخلفه إلى فوز في الثواني القاتلة 2-1، عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.





