بيرنلي سيناقش مستقبل كراوتش

ولم يجدد النادي عقدي وارد وليندغارد في حين أعلن والترز البالغ من العمر 35 عاماً اعتزاله في آذار/ مارس بعد إصابات في وتر العرقوب.

ووقع كراوتش البالغ من العمر 38 عاماً عقداً حتى نهاية الموسم مع بيرنلي حن انضم إليه قادماً من ستوك سيتي الدرجة الأولى في فترة انتقالات كانون الثاني/ يناير الماضي وسيكون اللاعب حراً في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال النادي في بيان "انتهى عقد لاعب منتخب إنكلترا السابق كراوتش بعد أن انضم للفريق في صفقة قصيرة الأجل في كانون الثاني/ يناير.

"المفاوضات التي تجري حالياً بينه وبين إدارة النادي ستكشف عما إذا كان المهاجم سيبقى في بيرنلي الموسم المقبل أم لا".

وفاز كراوتش بكأس الاتحاد الإنكليزي مع ليفربول في 2006 ولعب في صفوف عدة اندية منها توتنهام هوتسبير وأستون فيلا وساوثامبتون وستوك سيتي خلال مسيرته الطويلة في عالم كرة القدم.

وهز كراوتش الشباك أكثر من 100 مرة في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ أول ظهور له على صعيد فرق الكبار عام 1998.

وأكد بيرنلي أيضاً تفعيله لبنود في عقدي الجناح ارون لينون والظهير فيل باردسلي للبقاء في صفوف الفريق حتى 2020.