بيدرو يتحدث عن "افتقاد العائلة" في زمن كورونا

وبقي اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في إنكلترا، بينما تمضي عائلته وقتها في إسبانيا. وتحول القيود الواسعة المفروضة في العديد من دول العالم على حركة التنقل والسفر بهدف مكافحة تفشي "كوفيد-19"، دون اجتماعهما مجددا.

وقال اللاعب للموقع الالكتروني لناديه "من الصعب عدم رؤية أولادك، ذويك، أقربائك، عدم التواجد بقربهم في زمن معقد وصعب علينا جميعا".

وتابع "نحن على تواصل دائم عبر الهاتف، نتواصل بشأن ما نقوم به في ظل العزل ونحاول أن نبقى قريبين بأفضل شكل ممكن (...) بالطبع كنت أرغب في أن أكون هناك (في إسبانيا)، لكن ذلك غير ممكن حالياً، وسيبقى كل منّا حيث هو ونحاول تجاوز هذا الأمر بأفضل ما يمكن".

وفرض الوباء الذي حصد نحو 28 ألف وفاة معلنة حول العالم حتى صباح السبت، تعليق مختلف النشاطات الرياضية حول العالم لاسيما كرة القدم. وأوقفت السلطات الرياضية الإنكليزية منافسات اللعبة حتى 30 نيسان/أبريل، علماً بأنّ هذا الموعد قد يتم تمديده في ظل تفشي الوباء.

كما توقفت منافسات كرة القدم في إسبانيا حتى إشعار آخر.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تأثراً بالوباء والثانية عالمياً من حيث الوفيات المعلنة بعد إيطاليا، إذ أفادت السبت أنّ عدد الضحايا ناهز ستة آلاف. أمّا المملكة المتحدة، فتخطى عدد الوفيات فيها الألف.

وقدم بيدرو عبر مؤسسة خيرية تابعة له، مساعدة مالية للمساهمة في جهود مكافحة الوباء في بلاده، وانضم إلى زملائه في الفريق الأول لتشيلسي بالتبرع لمساعدة المحتاجين في غرب لندن، من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لنادي ستامفورد بريدج.

وأوضح بيدرو أنه يبقى على تواصل مع زملائه الإسبان مثل سيزار أثبيليكويتا والحارس كيبا أريثابالاغا وماركوس ألونسو، علماً بأنّ تشيلسي سبق أن أعلن إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون-أودوي بالفيروس.

وأضاف بيدرو "الوضع دقيق جداً ومعقد. دقيق بسبب تسجيل العديد من حالات الإصابة لاسيما في مدريد وكاتالونيا (...) والآن في كل البلاد".

وتابع "تحدثت عبر الهاتف الى كيبا وماركوس ألونسو. اتصلت أيضا بجوردي ألبا لاعب برشلونة (فريقه السابق). انا على اتصال بلاعبين آخرين أيضاً لأرى كيف يتعاملون مع هذا الوضع، لاسيما وأنّ بعضهم يتواجدون بمفردهم حالياً، وهذا ما قد يكون صعباً أحياناً".

وتابع "هذه أوقات صعبة ونحن على تواصل دائم".