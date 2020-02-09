بيتي: "ميسي ليس كريستيانو رونالدو"

وتوقع بيتي أنّ نجاح الأرجنتيني ميسي لاعب برشلونة الإسباني في إنكلترا لن يكون سهلاً على الإطلاق مشيراً إلى الفوارق الموجودة بين البرغوث والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي ومانشستر يونايتد السابق.

وتنبأت الصحف الإنكليزية بإمكانية انتقال ميسي إلى إنكلترا في ظل مشكلته مع الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي في برشلونة، وذلك حتى بعد حل الخلاف الذي نشب بينهما.

وقال بيتي: "لا أجد سبباً لتعاقد مانشستر سيتي على سبيل المثال مع ميسي وهو بعمر 32 أو 33، إذا أراد سيتي شراؤه كان ينبغي محاولة فعل ذلك قبل سنتين"، مشيراً إلى أنّ ليو محمي في إسبانيا وأنّه لن يحب الاندفاع و"الخشونة" الموجدة في إنكلترا.

وأضاف أسطورة أرسنال: "ميسي ليس كريستاينو رونالدو، بدنياً لا يملك ذات القدرات، رونالدو وحش أما ميسي فيملك سنة أو سنتين للعب على أعلى المستويات".

ولا تتعلق مسألة خروج ميسي من برشلونة بمشكلته الأخيرة مع ابيدال فقط، بل تمتد إلى سوق الانتقالات ورغبته السابقة في جلب البرازيلي نيمار، إضافة إلى عجز برشلونة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أيّ من المواسم الأربعة الأخيرة.

ويقدم رونالدو مستويات رائعة مع يوفنتوس حالياً بعد تسجيله في المباراة العاشرة توالياً مع السيدة العجوز محققاً رقماً تاريخياً جديداً.