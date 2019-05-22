بوليسيتش يريد أن يحذو حذو هازارد في تشيلسي

ووقّع بوليسيتش عقداً لمدة خمسة مواسم ونصف في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في كانون الثاني/يناير الماضي مقابل 73 مليون يورو وأعاره تشيلسي مباشرة إلى دورتموند لينهي الموسم مع الأخير.

وقال بوليسيتش (20 عاماً) لشبكة "بي بي سي" البريطانية "من المدهش رؤية ما يستطيع إدين القيام به. إنه شخص يمكن أن يُحتذى به وهو ما أود أن أكون".

وعن تطلعه إلى اللعب إلى جانب هازارد أضاف "أنه هدفي بكل تأكيد. كل لاعب سيكون مغفلاً إذا كان لا يريد اللعب إلى جانبه في الفريق ذاته".

بيد أن رغبة بوليسيتش قد لا تتحقق لأن التقارير تشير إلى إمكانية انتقال هازارد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأعرب بوليسيتش عن أمله في أن يكون قدوة للاعبين الأميركيين الشبان وقال في هذا الصدد "لا أريد أن يُنظر إلي على كوني الأصغر في تحقيق هذا الأمر أو ذاك" في إشارة إلى كونه أصغر قائد لمنتخب الولايات المتحدة وأصغر لاعب يسجل لمنتخبه الوطني في تصفيات كأس العالم.

وأضاف "أريد أن أثبت نفسي كلاعب وأحظى باحترام بعض الناس وأن أنجح في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنها أجواء جديدة كلياً بالنسبة إلي ولم يقم الكثير من اللاعبين الأميركيين في اختبارها".

وأمضى بوليسيتش طفولته في إنكلترا وأعرب عن تقديره للثقافة الكروية في البلاد بقوله "لقد اكتشفت إلى أي مدى الناس هنا يعشقون كرة القدم. عيش هذه الثقافة عن كثب سيزيد من شغفي. كنت أرافق والدي إلى بعض المباريات ومن بينها لتشيلسي. كان الجمهور يشجع بكل جوارحه، كانت الأجواء رائعة. لم أكن قد رأيت أمراً مماثلاً".