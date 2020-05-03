بوغبا يستفيد من الإقفال التام لاستعادة لياقته البدنية





ولعب بوغبا ثماني مباريات فقط مع يونايتد هذا الموسم قبل تعليق المنافسات الكروية بسبب انتشار "كوفيد-19" منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بما فيها الدوري الممتاز.



ولم يخض اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب الديوك أيّ مباراة في العام 2020 بسبب مشاكله المتواصلة في كاحله، إذ تعود آخر مواجهة خاضها إلى الفوز امام نيوكاسل في الدوري في 26 كانون الأول/ديسمبر.

ويواصل لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق إعادة التأهيل والتمارين خلال فترة الاقفال التام وسط آمال بالعودة إلى أرض الملعب في حال استئناف الدوري في الصيف.



وقال لاعب خط الوسط لموقع الشياطين الحمر الرسمي: "لدي صالة تدريبات صغيرة في منزلي، بإمكاني القيام ببعض التمارين والركض وركوب الدارجة، الخروج والتمرن مع الكرة، أبقي نفسي منشغلاً وبصحة جيدة".

وتابع: "يجب أن نبقى متحفزين، ليس هناك خيار آخر، إنها فترة لا نعرف إلى متى ستمتد على هذا النحو ولكن لا زال لدي أهداف، ويوماً ما نأمل أن ينتهي هذا (الوباء)، ومن ثم سنعود إلى الملاعب لذا يجب أن نكون جاهزين".

وأكد الدولي الفرنسي (27 عاماً) أنه "بالنسبة لي، لقد غبت أيضاً لفترة طويلة، لذا أريد فقط لعب كرة القدم مجدداً".

وكشف بوغبا أنّه على تواصل دائم مع زملائه في يونايتد خلال فترة الحجر الصحي مؤكداً أنهم يلتزمون بتعليمات النادي بما خص نظام اللياقة البدنية من المنزل.