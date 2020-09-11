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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

بوغبا يتعافى من فيروس كورونا

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قال أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد إنّ لاعب الوسط بول بوغبا عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا لكن تحوم شكوك بشأن لحاقه بمباراة كريستال بالاس في 19 أيلول/سبتمبر.

AFP


وغاب بوغبا عن تشكيلة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر بعد إصابته بفيروس كوفيد-19.

وتعافى اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً ويعمل بقوة لاستعادة لياقته لكن سولشار قال إن بوغبا يحتاج لبعض الوقت.

وقال سولشار لمحطة مانشستر يونايتد التلفزيونية: "خاض بول حصتين تدريبيتين فقط بسبب فيروس كورونا، لكن بول من اللاعبين الذين يتعافون بسرعة، عمل بقوة للعودة بعد فترة العزل العام وخاض معظم المباريات بعد استئناف اللعب الموسم الماضي".

وتابع: "أتمنى أن يكون جاهزاً لمباراة بالاس لكني لست واثقاً بنسبة مئة في المئة".

وعانى بوغبا من إصابة في الكاحل الموسم الماضي لكنه عاد بعد استئناف الدوري في حزيران/يونيو ليساعد يونايتد على احتلال مركز مؤهل لدوري الأبطال.

ولن يلعب يونايتد في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد بسبب مشاركته في المراحل الأخيرة للدوري الأوروبي في اغسطس وسيستهل مشواره بمواجهة بالاس في 19 سبتمبر.

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد بول بوغبا فيروس كورونا
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