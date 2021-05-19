بوغبا وديالو يرفعان علم فلسطين في "أولد ترافورد"

أظهر لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد بول بوغبا مساندته للفلسطينيين من خلال القيام بلفة حول ملعب "أولد ترافورد" رافعا العلم الفلسطيني برفقة زميله الإيفواري أماد ديالو إثر نهاية مباراة فريقه ضد فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مساء الخميس.

وكانت المباراة ضد فولهام شهدت عودة الجماهير إلى المدرجات حيث تابعها نحو 10 آلاف متفرج وذلك للمرة الأولى بعد غياب الجمهور منذ حوالي 14 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان مدافع ليستر سيتي ويسلي فوفانا وزميله الإنكليزي حمزة شودهوري قاما بالمثل إثر تتويج فريقهما بكأس إنكلترا السبت على ملعب ويمبلي بعد الفوز على تشلسي 1-صفر.

