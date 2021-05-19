بوغبا وديالو يرفعان علم فلسطين في "أولد ترافورد"

أظهر لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد بول بوغبا مساندته للفلسطينيين من خلال القيام بلفة حول ملعب "أولد ترافورد" رافعا العلم الفلسطيني برفقة زميله الإيفواري أماد ديالو إثر نهاية مباراة فريقه ضد فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مساء الخميس.
🇵🇸— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2021
بوغبا وأماد يرفعان علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد#الدوري_الإنكليزي_الممتاز @paulpogba @Amaddiallo_19 pic.twitter.com/naJ024kbZ0
وكانت المباراة ضد فولهام شهدت عودة الجماهير إلى المدرجات حيث تابعها نحو 10 آلاف متفرج وذلك للمرة الأولى بعد غياب الجمهور منذ حوالي 14 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19.
وكان مدافع ليستر سيتي ويسلي فوفانا وزميله الإنكليزي حمزة شودهوري قاما بالمثل إثر تتويج فريقهما بكأس إنكلترا السبت على ملعب ويمبلي بعد الفوز على تشلسي 1-صفر.