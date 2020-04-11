بوغبا متلهف للعودة من الإصابة

واكتفى بطل مونديال 2018 بالمشاركة في ثماني مباريات مع يونايتد هذه الموسم بسبب معاناته من إصابة في ركبته، لكنه أكد أنه عاد الى التمارين واللعب بالكرة بحسب ما أفاد الفرنسي الذي تعود مباراته الأخيرة الى 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتابع في حديث للمدونة الصوتية (بودكاست) لمانشستر يونايتد "شعرت بالإحباط لفترة طويلة. لكني وصلت إلى نهاية الإصابة تقريباً، وبالتالي أفكر فقط في العودة والتمرن بشكل كامل مع الفريق وكل شيء".

وكشف "لم يسبق لي أن واجهت شيئا مماثلاً في مسيرتي، وأحاول دائماً التعامل مع الأمر بإيجابية. يجعلني ذلك أكثر تلهفاً لأعود وأبلي البلاء الحسن. نعم، هذا (ما حصل) يؤكد لي أيضا مدى حبي لكرة القدم".

وألمح وكيل بوغبا الهولندي مينو رايولا بأن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما قد يغادر "أولد ترافورد" في نهاية الموسم إذا لم يكن سعيداً مع "الشياطين الحمر".

لكن فيروس كورونا المستجد فرض نفسه ضيفا ثقيلاً جداً على العالم بأجمعه، وتسبب بتعليق غالبية الأحداث الرياضية، وبينها الدوري الإنكليزي الممتاز الذي توقف منذ 13 آذار/مارس لأجل غير مسمى، ما قد يغير مخططات رايولا وموكله لهذا الصيف.

