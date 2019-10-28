بوغبا لن يلعب قبل كانون الأول/ديسمبر

رجح النروجي أولي غونار سولسكيار مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي ان لاعب وسط فريقه ومنتخب فرنسا لكرة القدم بول بوغبا المصاب في كاحله، لن يعود إلى الملاعب قبل كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال سولسكيار في معرض رده على سؤال عقب فوز فريقه على مضيفه نوريتش سيتي (3-1) في المرحلة العاشرة من الدوري المحلي الأحد حول عودة بوغبا "أعتقد أننا لن نراه قبل كانون الأول/ديسمبر".

وأضاف "إنه غائب منذ فترة. هو بحاجة إلى الوقت للتعافي تماما من الإصابة، وبالتالي لا تتوقعوا أنه سيعود إلى الملاعب لخوض المباراة ضد شيفيلد يونايتد (في 24 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل) عقب فترة التوقف الدولي، ولكن على الأرجح في كانون الأول/ديسمبر".

وتعرض بوغبا لاصابة في الكاحل في تموز/يوليو الماضي أمام ساوثمبتون في الدوري، وغاب عن صفوف مانشستر يونايتد منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي وعن المنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وكان سولسكاير قد أوضح قبل نحو أسبوعين أن بوغبا "عاد وعمل بجهد. لعب مباريات عدة وربما خاضها برغم الألم"، لكنه تعرض لانتكاسة ستبعده لوقت إضافي عن الملاعب.