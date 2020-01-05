بوغبا إلى انتر ميلان ولوتارو إلى الـ"يونايتد"؟

فراس بن أحمد

وأكدت صحيفة "ميرور" الإنكليزية بأن الإيطالي أنطونيو كونتي يسعى لضم لاعبه السابق في يوفنتوس، الفرنسي بوغبا وقطع الطريق أمام فريق السيدة العجوز الذي يحاول استرجاع نجمه السابق من مانشستر يونايتد.

وأشارت تقارير إعلامية بأن مانشستر يونايتد أعلم كونتي بأنه يريد الأرجنتيني لوتارو ماتينيز مقابل السماح لبوغبا بالذهاب إلى سان سيرو.

ورجح الاعلام الإنكليزي أن بوغبا (26 عاماً) أعطى موافقته لأنطونيو كونتي من أجل تعزيز صفوف انتر ميلان في الميركاتو الشتوي.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي، المتوّج بكأس العالم مع منتخب بلاده، أنه لا يريد اللعب في اسبانيا بل يرغب في العودة إلى إيطاليا.

في المقابل، أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولى غونار سولشار، بأن بوغبا لا يريد الرحيل عن الأولد ترافورد قائلاً: "لن يرحل في يناير" مضيفاً "سنحاول إعادة بوغبا إلى أرض الملعب حتى يساعدنا".

وتشير تقارير بأن مانشستر يونايتد دخل في صراع مع برشلونة من أجل كسب توقيع لوتارو مارتينز مقابل 80 مليون يورو إلا أن الفريق الإنكليزي سيكون أمام فرصة كبيرة لحسم الموضوع من خلال صفقة تبادل بينه وبين النادي الإيطالي.

يذكر أن الـ"يونايتد" وضع 150 مليون يورو كمهر للاعب الفرنسي بول بوغبا الذي تعاقد معه في أب/أغسطس 2016 مقابل 105 مليون يورو.