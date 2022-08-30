بورنموث يقيل مدربه سكوت باركر

وتأتي الإقالة عقب الهزيمة المدوية التي تعرض لها فريقه أمام ليفربول 9-0 في الجولة السابقة من البرميرليغ حيث يحتل بورنموث المركز السابع عشر على جدول الترتيب بعد 4 مراحل على انطلاق الدوري.

وقال مالك النادي ماكسيم ديمين "أود ان اعبر عن امتناني إلى سكوت وجهازه الفني على الجهود التي بذلوها خلال فترة تواجدهم معنا".

وأضاف "عودتنا إلى الدرجة الممتازة نهاية الموسم الماضي بإشراف سكوت ستبقى عالقة في الأذهان على أنها الأكثر نجاحا في تاريخنا".

وتابع: "لكن من أجل مواصلة عملية تطورنا كفريق وكناد، كان من الضروري أن تكون استراتيجيتنا متناسقة من أجل ادارة النادي بطريقة متواصلة".

وكان باركر (41 عاماً) انتقد علناً أدارة النادي لعدم مبادرتها ألى تعزيز صفوف الفريق بعد الصعود إلى الدرجة الممتازة.

وأكد بورنموث أنه سيبدأ فورا عملية البحث عن مدرب جديد، بينما سيتولى غاري أونيل المسؤولية في الوقت الحالي بشكل مؤقت.