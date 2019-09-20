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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

بورنموث يصل إلى ذات رصيد نقاط مانشستر سيتي مؤقتاً

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وصل بورنموث إلى ذات رصيد مانشستر سيتي من النقاط مؤقتاً بفوزه الثمين على مضيفه ساوثهامبتون 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

Reuters

وضرب بورنموث بقوة في الشوط الأول وحسمه بثنائية تناوب على تسجيلها الهولندي ناثان أكي (10) والويلزي هاري ويلسون (35).

وأعاد جيمس وورد ساوثهامبتون إلى أجواء المباراة بتقليصه الفارق مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (53)، لتحتدم المنافسة بين الفريقين قبل أن يوجه كالوم ويلسون الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث لبورنموث هذا الموسم فرفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي الذي يستضيف واتفورد السبت، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط.

ساوثهامبتون بورنموث
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