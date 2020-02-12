بوتشيتينو يتطلع للعمل في الدوري الإنكليزي مجدداً

وقاد بوتشيتينو توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن تمت إقالته في تشرين الثاني/ نوفمبر وحل محله البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

وبرز اسم بوتشيتينو كمدرب بديل للمُقال من تدريب برشلونة إرنستو فالفيردي، قبل أن يتحول النادي الكتالوني للتعاقد مع كيكي سيتيين.

ولكن بعض من وسائل الإعلام البريطانية تربط اسم بوتشيتينو بمانشستر يونايتد منذ فترة خصوصاً في ظل الترتيب المتأخر الذي يحتله الشياطين الحمر، إذ يقبع فريق المدرب أولي غونار سولشار في المرتبة الثامنة في جدول البريميرليغ.

وقال بوتشيتينو: "بصراحة، أحب العمل في الدوري الممتاز، أعرف أن الأمر سيكون صعباً، الآن هو وقت الانتظار وسنرى ما سيحدث، إنها لحظة للتعافي، والتفكير في نفسك قليلاً، والاستعداد لأنه في كرة القدم يجب أن تكون مستعداً، أنا مستعد وأنتظر تحدياً جديداً، لديّ إيمان وثقة بأن التحدي التالي سيكون رائعاً".

وأضاف: "كنتُ في الأرجنتين وفي قطر وفي إسبانيا، مساعدي تابع الأخبار والشائعات، كل مدرب وكل فريق تلاحقه الشائعات، يجب أن نتعامل معها بشكل طبيعي".

وختم الأرجنتيني البالغ من العمر 47 عاماً: "إذا انتقلت إلى دوري آخر سأفتقد إنكلترا".