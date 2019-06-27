بعد فان دايك.. مدافع هولندي جديد في قلعة "أنفيلد"

ولم يكشف النادي عن مدة العقد لكنه وصفه بـ "طويل الأمد" في حين بلغت قيمة الانتقال 1.3 مليون جنيه استرليني (1.45 مليون يورو).

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن فان دن بيرغ قوله: "إنه (ليفربول) بالنسبة لي أكبر ناد في العالم، إنه حلم أصبح حقيقة. أتطلع قدماً للعب في صفوفه".

وتابع: "أعتقد بأنه المكان الأفضل لي لكي أتابع تكويني وتطوير مستواي وآمل في خوض العديد من المباريات".

وخاض فان دن بيرغ 15 مباراة في الدوري الهولندي للدرجة الأولى الموسم الماضي وهو يدافع عن ألوان منتخب بلاده لفئة تحت 19 عاماً حيث خاض أربع مباريات حتى الآن.

على العموم، لن ينفق ليفربول أموالاً طائلة للتعاقد مع لاعبين جدد استعداداً للموسم المقبل بعد أن تعاقد الموسم المنصرم مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ولاعبي الوسط البرازيلي فابينيو والغيني نابي كيتا بالإضافة إلى الجناح السويسري شيردان شاكيري مقابل مبلغ بلغ 190 مليون يورو للصفقات الأربع.

وتوّج ليفربول بطلاً لأوروبا للمرة السادسة بفوزه على مواطنه توتنهام 2-صفر في النهائي في الأول من حزيران/يونيو على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، علماً بأنه خسر السباق نحو إحراز اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، بعد سباق مثير مع مانشستر سيتي الذي تفوق عليه بفارق نقطة واحدة فقط.