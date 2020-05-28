وأشار نادي مدينة برمنغهام أنّ رون سميث (79 عاماً)، كان يعاني من الفيروس منذ أربعة أسابيع.

كتب في بيان "يحزن عائلة أستون فيلا أن تعلن وفاة رون سميث، والد مدربنا الحالي دين، عن عمر 79 عاماً".

وتابع "رون الذي كان يعيش أخيراً في دار رعاية بعد تشخيص إصابته بداء الخرف قبل ست سنوات، أصيب بالفيروس منذ أربعة أسابيع، وبعد فترة وجيزة في المستشفى توفي بين أفراد عائلته".

وأضاف "كان رون، المشجع الدائم لأستون فيلا، مضيفاً في ملعب فيلا بارك لسنوات عديدة ونقل حبّه للنادي إلى أكفاله. بالاضافة إلى تواجده الدائم في المباريات البيتية، كان رون شاهداً على الأيام الرائعة في أيار/مايو 1982 عندما رفع فيلا اللقب الأوروبي في روتردام".

وسميث ليس أول مدرب في الدوري الانكليزي يخسر أحد أقاربه بسبب فيروس "كوفيد-19"، إذ توفيت والدة الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن 82 عاماً الشهر الماضي.

وخطا الدوري الإنكليزي الأربعاء خطوة إضافية نحو استئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال السماح بالاحتكاكات في التمارين.

وجاء هذا القرار الذي اتخذته رابطة الدوري، بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.