بعد سنوات من العطاء والأمجاد...الموسم الأخير لسيلفا مع مانشستر سيتي

ويعد سيلفا من اكثر اللاعبين تتويجاً مع "سيتيزنس"، فأحرز لقب الدوري الإنكليزي أربع مرات والكأس مرتين وكأس الرابطة أربع مرات منذ انضمامه من فالنسيا الإسباني في 2010.

سجل سيلفا 71 هدفا في 396 مباراة مع الطرف الازرق من مدينة مانشستر، آخرها في نهائي الكأس الشهر الماضي في موسم حقق فيه لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثلاثية محلية نادرة.

قال اللاعب البالغ 33 عاماً في مسقط رأسه غران كاناريا "سيكون (الموسم) الأخير. عشر سنوات كافية لي. هذا الوقت المثالي بالنسبة لي".

تابع "في الأصل كان سيتي يتحدث عن سنتين، لكني قررت التوقيع لسنة إضافية، كي انهي المشوار في 10 سنوات".

وكان سيلفا قد غاب عن بعض فترات موسم 2017-2018 للوقوف إلى جانب زوجته اثناء علاج ابنه ماتيو الذي ولد قبل أوانه. تعافى الطفل وحضر مباراة سيتي الأولى على ارضه في اب/اغسطس الماضي، عندما سجل والده في مواجهة هادرسفيلد (6-1). وعبر اللاعب الموهوب سابقاً عن رغبته بالعودة إلى بلاده لاسباب عائلية عندما تنتهي مسيرته مع سيتي.