بعد أن أذهل العالم... ليفربول يأمل بعثرة لسيتي وفوز على ولفرهامبتون

المباراة التاريخية التي قدمها ليفربول الثلاثاء ضد برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في أنفيلد، ستبقى عالقة في الأذهان لفترة طويلة، وستشكل زادا للاعبين عندما يستضيفون ولفرهامبتون على الملعب ذاته، وتعزز ثقتهم بالقدرة على تحقيق ما قد يبدو مستحيلا قبل بدء اللعب.

لكن أمر ليفربول هذه المرة ليس بيده، فهو صحيح مطالب بالفوز وعلى فريق ليس بالهين، لكنه بالمقابل هو ينتظر خدمة تاريخية من برايتون الذي يستضيف المتصدر مان سيتي.

وبعدما خاض مباراة برشلونة في غياب نجميه المصري محمد صلاح (متصدر ترتيب هدافي الدوري مع 22 هدفاً، بفارق هدفين عن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم سيتي) والبرازيلي روبرتو فيرمينو، أكد كلوب الجمعة احتمال عودة المهاجم المصري لصفوف الفريق في مباراة الغد.

في المقابل، سيواصل ليفربول اللعب في غياب فيرمينو الذي يعاني من إصابة في المحالب، بينما من المتوقع أن يكون المدافع الاسكتلندي أندي روبرتسون والقائد لاعب الوسط جوردان هندرسون جاهزين لمباراة الأحد.

وأمام فريق يحتل المركز السابع في الترتيب وحقق نتائج إيجابية ضد الستة الكبار في الدوري هذا الموسم، يأمل كلوب في تكرار النتيجة التي حققها ليفربول ضد فريق "وولفز" في الذهاب (فاز 2-صفر)، معولاً بالدرجة الأولى على حماسة مشجعي أنفيلد.

وقال المدرب الألماني "أعرف أن الأجواء (في الملعب) ستكون مذهلة مرة جديدة، ونحتاج لأن يدفعونا (المشجعون) لأن مباراة الأحد صعبة".

أضاف "علينا أن نفوز، وهو أمر صعب بما يكفي، وبعدها علينا أن نرى ما سيحصل على الملعب الآخر"، في إشارة لمباراة سيتي وبرايتون.

وخارج سباق اللقب، تبدو الأمور شبه محسومة على باقي الصعد، لاسيما لجهة البطاقتين المتبقيتين لدوري الأبطال في الموسم المقبل، اذ يحتل تشيلسي المركز الثالث مع 71 نقطة أمام توتنهام الرابع (70 نقطة).

ويبدو توتنهام المتبعد بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال، المتأهل الرابع منطقياً إلى دوري الأبطال، اذ يحظى بفارق أهداف مريح عن أرسنال.

وفي مباريات الأحد، يستضيف توتنهام إيفرتون، بينما يحل تشيلسي ضيفاً على ليستر سيتي. أما أرسنال، فيحل ضيفاً على بيرنلي، ساعياً على الأقل إلى تفادي التراجع من المركز الخامس إلى السادس، اذ يبتعد بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يستضيف كارديف سيتي.

أما في قاع الترتيب، فحسمت أسماء الفرق الهابطة الى دوري الدرجة الإنكليزية الأولى، وهي كارديف سيتي وفولهام وهادرسفيلد.