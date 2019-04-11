بطولة انكلترا: سيتي وليفربول يستأنفان سباق الصدارة الأحد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري مع 82 نقطة بعد المرحلة الثالثة والثلاثين، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل. ويعاود الفريقان المنافسة ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين التي تنطلق غدا، بحلول سيتي الأحد ضيفا على كريستال بالاس، بينما يخوض ليفربول مباراة صعبة باستضافة تشلسي اللندني صاحب المركز الثالث.

وكان سيتي قد تلقى في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء، خسارة أمام مضيفه ومواطنه توتنهام هوتسبر بنتيجة صفر-1، بينما حقق ليفربول في الأمسية نفسها فوزا على بورتو البرتغالي 2-صفر.

ويخوض سيتي سباقا رباعيا، فبعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المحلية، بلغ نهائي مسابقة الكأس أيضا، ويسعى للاحتفاظ بلقبه في الدوري، بينما يأمل في تخطي عثرة توتنهام والمضي نحو لقب أول في دوري الأبطال.

في المقابل، يبحث ليفربول عن لقب أول في بطولة إنكلترا منذ 1990.

وفي أبرز مباريات المرحلة التي تنطلق الجمعة بلقاء ليستر سيتي وضيفه نيوكاسل، يستأنف تشلسي وتوتنهام الرابع وأرسنال الخامس ومانشستر يونايتد السادس، السباق نحو انتزاع المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حسم سيتي وليفربول البطاقتين الأوليين لصالحهما.

وتفصل خمس نقاط فقط بين الثالث (تشلسي مع 66 نقطة) والسادس (يونايتد مع 61)، علما بأن الأول خاض مباراة أكثر من منافسيه الثلاثة.