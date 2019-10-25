بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي لتضييق الخناق مؤقتا على ليفربول

وتوقفت سلسلة انتصارات فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الأسبوع الماضي بتعادله على أرض مانشستر يونايتد 1-1، لكنه لا يزال متصدرا بفارق مريح يبلغ 6 نقاط عن سيتي بطل الموسمين الأخيرين.

ويمكن لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا تقليص الفارق مؤقتا إلى ثلاث نقاط بحال فوزهم على ضيفهم أستون فيلا السبت، وذلك بعد فوزهم الساحق على أتالانتا الإيطالي 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

وحث غوارديولا لاعبيه على نجاعة أكبر بعد الفوز على كريستال بالاس 2-صفر الأسبوع الماضي، فرد فريقه بخماسية أوروبية.

وبرغم طلبات غوارديولا، إلا أن سيتي سجل 29 هدفا في 9 مباريات في البريميرليغ، ليكون الأقوى هجوميا بفارق 8 أهداف عن هجوم ليفربول المؤلف من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويبرز مع الفريق الأزرق المهاجم الدولي رحيم سترلينغ صاحب ثلاثية ضد أتالانتا، فوصفه مدربه المتطلب بـ"اللاعب الرائع".

وبموازاة طلباته الهجومية، يبدو غوارديولا متوجسا من خط دفاعه هذا الموسم في ظل غياب الفرنسي إيمريك لابورت.

وقلصت إصابة الاسباني رودري بعضلات فخذه ضد أتالانتا خيارات غوارديولا الدفاعية، لكن جون ستونز يأمل في العودة إلى التشكيلة الأساسية.

ويعوّل "سيتيزينس" على المواجهة القوية التي تنتظر ليفربول أمام ضيفه توتنهام، في إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي توّج بلقبه الفريق الأحمر.

