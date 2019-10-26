بطولة إنكلترا: ليستر يحتفي بفوز تاريخي على ساوثمبتون بتسعة أهداف

وعادل ليستر، بطل الدوري الإنكليزي لعام 2016، بهذا الانتصار، أكبر فوز في تاريخ الدوري الممتاز، والذي حققه مانشستر يونايتد على حساب ضيفه إيبسويتش تاون عام 1995. كما حقق أكبر فوز لفريق خارج ملعبه منذ انطلاق الدوري الممتاز موسم 1992-1993.

وانتزع ليستر بذلك المركز الثاني مؤقتا بانتظار بقية مباريات المرحلة.

وقال مدرب ليستر الايرلندي الشمالي براندن رودجرز "كنا بلا رحمة. أنا فخور جدا بكوني مدربا لهذا الفريق (...) إحدى إشارات الفرق الجيدة هي عدم الاستسلام. أردنا أن نظهر أننا فريق جيد وحققنا ذلك بالتأكيد في الشوط الثاني" من المباراة التي أقيمت تحت الأمطار الغزيرة.

وفرض الإسباني أيوزي بيريز والقائد جايمي فاردي نفسيهما نجمين في المباراة بتسجيل كل منهما لـ "هاتريك"، الأول في الدقائق 19 و39 و57 والثاني في الدقائق 45 و58 و90+3 من ركلة جزاء، وتناوب بن تشيلويل (10) والبلجيكي يوري تيلمانز (17) وجايمس ماديسون (85) على الأهداف الثلاثة الأخرى.

وأضاف رودجرز "كنا ببساطة بلا رحمة في أدائنا. عندما تسجل هذا الكم من الأهداف يمكنك ببساطة أن تبطئ من إيقاعك، لكننا حافظنا على تركيزنا. نريد أن نكون من فرق المقدمة".

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد مدافع ساوثمبتون راين برتراند بعد نحو عشر دقائق من البداية، ما سهل مهمة الضيوف في تحقيق الفوز الكاسح الذي رفعوا به رصيدهم إلى 20 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد ساوثمبتون عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر (من أصل 20).

وقال مدرب الأخير النمساوي رالف هازنهوتل إن أداء فريقه كان "كارثة وعلي أن أعتذر وأتحمل المسؤولية 100 بالمئة. لم يسبق لي أن رأيت فريقا يتصرف بهذه الطريقة، لم نقاتل من أجل أي شيء".

