بطولة إنكلترا: غوارديولا يؤيد كلوب ويساند تشاكا

وفي تصريحات الجمعة قبل المرحلة الحادية عشرة من الدوري الممتاز التي يستضيف سيتي فيها ساوثمبتون السبت، قبل الموقعة المرتقبة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد في المرحلة الثانية عشرة، أعرب المدرب الإسباني عن دعمه للسويسري غرانيت تشاكا في ظل التوتر التي تشهده علاقة قائد أرسنال بمشجعي الفريق اللندني.

وسبق لكلوب الذي يتصدر فريقه ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن سيتي الثاني (28 مقابل 22)، أن شكا من الجدول المزدحم لمباريات فريقه لاسيما في كانون الأول/ديسمبر حيث سيخوض إلى جانب المسابقات المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا، غمار كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر بين 11 و22 من الشهر ذاته.

وعلى رغم أن كثافة مباريات ليفربول قد تصب لصالح سيتي، شدّد غوارديولا على الحاجة إلى التخفيف من ضغط المباريات على الجميع.

وقال "أنا أوافق تماما على ما أدلى به يورغن. الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها حل هذا الأمر هو (خوض) عدد أقل من المباريات".

وتابع "ثمة حاجة لجدولة عدد أقل من المباريات، عدد أقل من المسابقات، ومنح (اللاعبين) وقتا أطول للتعافي".

ورأى غوارديولا الذي يتولى تدريب سيتي منذ صيف العام 2016 "دائما ما نخوض في هذا النقاش. دائما ما يتحدثون عن هذا الأمر في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أنا أساند يورغن عندما يدلي بهذه التصريحات عن خوض الكثير من (مباريات) كرة القدم".

وخاض سيتي 118 مباراة على مدى الموسمين الماضيين، وأحرز خلالها خمسة ألقاب محلية. وأقر غوارديولا بأن السبيل الوحيد للتأقلم مع كثافة المباريات يشمل إجراء تبديلات عدة على التشكيلة وتحديد الأولويات.

وأوضح "قمت بتحديد الأولويات ولهذا أبقيت (الألماني) إيلكاي غوندوغان و(البلجيكي) كيفن دي بروين و(الإسباني) دافيد سيلفا خارج مباريات كأس كاراباو"، في إشارة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي بلغ سيتي دورها ربع النهائي بالفوز على ساوثمبتون بالذات 3-1 الثلاثاء.

وتابع "أعتقد أن يورغن وأرسنال (ومدربه الإسباني أوناي إيمري) قاموا بالأمر عينه. الاستثناء كان مع مانشستر يونايتد نظرا لوضعه الحالي (...) بالنسبة إلى الآخرين، هذه المسابقة (كأس الرابطة) مفيدة للمداورة بين اللاعبين لاسيما أولئك الذين لا ينالون فرصا عدة للعب".

على صعيد آخر، أعرب غوارديولا عن دعمه لقائد أرسنال تشاكا في ظل التوتر التي تشهده علاقته مع المشجعين، وقرار مدربه إيمري استبعاده من التشكيلة التي تستعد لاستضافة ولفرهامبتون السبت في المرحلة 11.

وخلال مباراة المرحلة السابقة ضد كريستال بالاس (2-2)، أطلق المشجعون صافرات استهجان تجاه اللاعب لدى استبداله في الشوط الثاني، بينما بدا أنه توجه إليهم بشتيمة، قبل أن يغادر الملعب مباشرة من خلال نفق غرف الملابس.

وقال غوارديولا "الأمر ليس سهلا على اللاعبين، ويمكنني أن أتفهم تشاكا (...) أنا أحيانا أفقد السيطرة على أعصابي لكن عليك أن تحاول تفادي ذلك لأنه في نهاية المطاف هذه مباراة فقط، لذا يجب الاستمتاع بها".

وتابع "أنا واثق من أن تشاكا يقدّم كل شيء لتوفير الأفضل لأرسنال وزملائه والمساهمة في الفوز بالمباريات (...) هو القائد لأنه يتمتع بأمر مميز في غرفة الملابس"، مبديا أمله في أن "يسامحه المشجعون في المستقبل، ويمكن لتشاكا أن يعود ويظهر إلى أي حد هو لاعب مذهل".

