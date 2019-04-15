بطولة إنكلترا: أرسنال يستفيد من خدمة ليفربول ليصبح رابعا

وعوض الفريق اللندني خسارته في المرحلة الماضية أمام إيفرتون (صفر-1)، وأصبح رابعا بفارق الأهداف أمام جاره تشلسي ونقطة خلف الفريق اللندني الاخر توتنهام الذي فاز السبت على هادرسفيلد 4-صفر، ليتحضر بأفضل طريقة لرحلته الخميس الى إيطاليا من أجل مواجهة نابولي في اياب ربع نهائي "يوروبا ليغ"، بعد أن فاز ذهابا 2-صفر.

ويمكن القول أن أرسنال حسم اللقاء فعليا بعد 10 دقائق فقط عندما أخفق الحارس بن فوستر في السيطرة بالشكل المناسب بعد تمريرة خلفية من أحد زملائه، فخطفها الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ وسددها في الشباك، رافعا رصيده الى 18 هدفا في الدوري هذا الموسم.

ولم يحصل واتفورد على فرصة لالتقاط أنفاسه، إذ طرد قائده تروي ديني بعد دقيقة فقط بالبطاقة الحمراء بسبب توجيه ضربة بالكوع للأوروغوياني لوكاس توريرا.

ورغم النقص العددي في صفوف واتفورد، عجز فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري عن تعزيز تقدمه لكنه خرج في نهاية المطاف بالنقاط الثلاث المصيرية له في هذه المرحلة من الموسم، محافظا على نظافة شباكه للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم خارج قواعده.