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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

برينتفورد يستعيد نغمة الانتصارات

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استعاد برينتفورد نغمة الانتصارات بفوزه المستحق على ضيفه فولهام 3-2 الإثنين في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

Reuters

وبكر برينتفورد بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر الجامايكي ايتان بينوك، ورد فولهام قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق بواسطة مانور سولومون.

وحصل برينتفورد على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها هدافه ايفان توني بنجاح مانحا التقدم لفريقه (53).

ووجه الدنماركي ماتياس ينسن الضربة القاضية لفولهام بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85، قبل أن يسجل البديل البرازيلي كارلوس فينيسيوس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

واستعاد برنتفورد نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزه التاسع هذا الموسم وصعد الى المركز التاسع بفارق الأهداف خلف برايتون، وبفارق نقطة واحدة خلف فولهام السابع الذي مني بخسارته التاسعة هذا الموسم والأولى في مبارياته الخمس الأخيرة.                  
 

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