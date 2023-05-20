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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

برينتفورد يزيد من متاعب توتنهام

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زاد برينتفورد من متاعب مستضيفه توتنهام هوتسبير المتعثّر هذا الموسم بتغلّبه عليه (3-1) اليوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

AFP

وفرض الكاميروني بريان مبومو نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه لهدفين (50 و62) فيما أضاف يوان ويسا من الكونغو الديمقراطية الهدف الثالث (88).

في المقابل بصم المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين على هدف "السبيرز" الوحيد (8).

وهي الخسارة الثانية تواليًا لتوتنهام والـ14 في البريميرليغ مقابل 17 فوزًا و6 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 57 نقطة في المركز السابع مؤقتًا لتصبح مهمّته في حجز إحدى البطاقات الأوروبية أكثر تعقيدًا.

أمّا برينتفورد فقد حقّق انتصاره الـ14 مقابل 14 تعادلًا و9 هزائم ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المرتبة التاسعة.

الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام برينتفورد
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