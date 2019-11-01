"بروفة" لسيتي وليفربول قبل الصدام المرتقب

وفي التوقيت عينه يوم السبت، ضمن المرحلة الحادية عشرة، يحل ليفربول ضيفا على استون فيلا الخامس عشر ويستقبل مانشستر سيتي ساوثمبتون الثامن عشر، والفارق بينهما ست نقاط لمصلحة "الحمر".

وستكون مباراة سيتي وساوثمبتون إعادة لمواجهتهما الثلاثاء في ثمن نهائي كأس الرابطة (3-1)، ويبدو فيها لاعبو المدرب الاسباني بيب غوارديولا مرشحين فوق العادة لتحقيق فوزهم الثامن في الدوري، على خصم خسر أربع مرات في آخر خمس مباريات، بينها سقوط تاريخي ضد ليستر سيتي صفر-9 على أرضه الأسبوع الماضي.

ويعول سيتي مجددا على ترسانته الهجومية التي يتقدمها الارجنتيني سيرخيو اغويرو القادم قبل 8 سنوات من اتلتيكو مدريد الاسباني.

وبثنائيته ضد ساوثمبتون في كأس الرابطة، رفع بطل الدوري اربع مرات والهداف التاريخي للنادي رصيده الى 12 هدفا هذا الموسم و243 مع سيتي في 350 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

قال اغويرو (31 عاما) الذي يعاونه في مهامه الهجومية كل من البلجيكي كيفن دي بروين والمتألق رحيم سترلينغ "كان صعبا ان استمر هذه الفترة مع النادي بعد توقيعي، لكن مع مرور الوقت تأكدت ان هذا ما أريده. وها انا استمتع بموسمي الثامن مع مانشستر سيتي".

وتابع "اعتقد ان قدومي الى مانشستر سيتي كان أحد أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي".



ليفربول على خطى لقب 1990

أما ليفربول اللاهث وراء لقب أول في الدوري منذ 1990، فيزور استون فيلا وبجعبته تسعة انتصارات لافتة، متابعا مشوار الموسم الماضي الذي انتهى بلقب دوري ابطال اوروبا.

وقال لاعب وسطه أليكس اوكسلايد تشامبرلاين الذي سجل هدفا رائعا ضد أرسنال منتصف الاسبوع، انه يتوقع عدم حصوله على موقع اساسي في تشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب "لم أكن رائعا مع الكرة ولا حتى قريبا من مستوياتي الشخصية. أشاهد الشبان في نهاية الاسبوع وأعرف ماذا يقدمون".

وتابع اللاعب الذي غاب لفترة طويلة بسبب الاصابة الموسم الماضي "يجب ان تكون بحالة بدنية عالية جدا كي تقدم مستويات مماثلة. لعب فاب (البرازيلي فابينيو) جيدا في نهاية الاسبوع لذا يتعين علي ان العب افضل وربما أحصل على فرصة".

ولطالما نافس استون فيلا اندية المقدمة، لكن في الشوط الاول فقط، فتقدم على توتنهام وارسنال 1-صفر وتعادل مع مانشستر سيتي صفر-صفر، قبل ان يتلقى ثلاثة أهداف في الاشواط الثانية من المباريات الثلاث ويخسرها.

ويأمل فيلا على ملعبه "فيلا بارك" في المباراة المقبلة الصمود حتى الدقيقة التسعين، أمام خصم اراح معظم نجومه خلال الفوز المثير بركلات الترجيح على ارسنال في كأس الرابطة بعد تعادلهما 5-5.

وخلف ثنائي الصدارة، تتركز الانظار على الثنائي ليستر وتشلسي صاحبي 20 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليفربول الاول.

وستكون مهمة ذئاب ليستر أكثر تعقيدا عندما يحلون على كريستال بالاس السادس والذي يحقق موسما واعدا بقيادة المخضرم روي هودجسون.

أما تشلسي الذي توقفت سلسلته من سبعة انتصارات بخسارته الاربعاء ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة، فيزور واتفورد الاخير الذي لم يفز بعد.

ويستقبل ارسنال الخامس ولفرهامبتون الثاني عشر والذي لم يخسر في آخر خمس مباريات.

ويبحث "المدفعجية" عن فوزهم الاول بعد خسارتهم امام شيفيلد يونايتد صفر-1 واهدارهم الفوز على كريستال بالاس (2-2).

ويحل مانشستر يونايتد على بورنموث الذي يتساوى معه بـ13 نقطة، باحثا عن استمرار انتفاضته بعد بداية موسمه المخيبة.

وخطف لاعبو المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير فوزا ثمينا على تشلسي في كأس الرابطة عندما سجل مهاجمهم الشاب ماركوس راشفورد هدفا رائعا من ركلة حرة.